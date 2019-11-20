一名男毒蟲在朋友家中一起吸完毒後，竟然情緒亢奮，企圖從窗戶闖入隔壁鄰居家中行竊時，看到有一名女子躺在床上睡覺，立刻色由心生，當場強吻該位女子，同時脫褲準備硬上，未料這位女子不但不慌張，還鎮定地對毒蟲說，「我60幾歲了你吃得下去?」嚇得毒蟲當場精蟲退散，連連道歉後逃離現場。

據了解，這名毒蟲經常前往高雄市三民區友人家中一起開趴嗑藥，且經常向友人借錢買毒品，事發當天他又前往友人家中吸食毒品後，在神情恍惚又極度興奮下，竟跟友人說要到隔壁鄰居家透天厝偷錢還債。

於是毒蟲從4樓陽台攀爬到隔壁鄰居陽台後，打開窗進入，一路從樓上往下偷，到了1樓，看見一位女子背對著他單獨在床上睡覺，突然色慾薰心，直接鋪上床強吻該位女子，女方嚇得立刻驚醒大叫，毒蟲立刻用手屋住嘴巴，並掐著對方脖子哀求對方說，「我給你10萬，拜託和我做愛」。

未料這時女子突然不再掙扎，神情嚴肅鎮定的對毒蟲說，「我都60幾歲了你也吃得下去?」毒蟲一聽，竟然當場嚇得毒性退散清醒，不斷對女子說，「阿嬤對不起，我剛剛嗑藥所以頭腦不清，我對不起妳。」然後拔腿就跑。這位阿嬤一看到毒蟲離去立刻報警逮人，經審判後毒蟲遭判2年6月

(中時電子報)