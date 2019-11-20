「年輕時以為醫院是個治病的地方，後來才知道其實不是」，小兒科醫師陳木榮日前分享了一件病例，一位大二女學生，因為泌尿道感染住院。一天晚上他查房時，床廉拉開，一個男突然迅速側身趴下，女的把被子拉起，遮住脖子以下，很明顯就是「做那件事」被打斷，他只好故作冷靜查房，當作什麼都沒看到地離開。

陳木榮在節目「醫師好辣」說道，他查完房跑回護理站問，沒想到全部的護理人員都痴痴地對他笑「原來你也知道囉！」原來女大生住院兩、三天，男生每晚凌晨2點、3點就會進來找她，讓年輕的護理師們看的是兩小無猜、火力全開，不只沒阻止，還記錄他們啪啪啪的次數，像是「昨天晚上兩次，第一次三十分鐘、第二次十分鐘」等等。

陳木榮笑說，護理師們雖然沒干擾女大生，但為了記錄啪啪啪次數，幾乎每隔一小時、十分鐘就去隔壁床幫隔壁媽媽量血壓、關窗戶、蓋被子…，害隔壁床媽媽嚇死，抓著醫生問，「如果我的病很嚴重，拜託直接告訴我沒關係」。

陳木榮表示，住院一個禮拜，女大生的泌尿道感染沒有好，只好跑去勸她「太頻繁的性行為，也會影響到疾病復原的能力，如果可以最近先不要跟妳男朋友再一起」，結果沒在一起幾天後，馬上就出院了。

(中時電子報)