￼針對美國參、眾兩院無異議通過《香港人權與民主法案》，大陸美國研究學者李慶四表示，川普政府打「香港牌」看來已經成為態勢，毫無疑問香港問題已經為中美關係的新「黑天鵝」；北京勢必會有所反制，陸方可能公布干涉香港事務的美企之不可靠實體清單，事態若再升級，甚至可能推遲下月簽署兩國貿易協議。

中國人民大學國際關係學院教授李慶四指出，從美國亟欲制衡中國的背景下，《香港人權與民主法案》當前在美國國會、政府是完全沒有阻力的，川普最終簽署法案的可能性是很高的，況且川普政府擅長操作施壓的手段來對付北京，換取利益。

談及香港問題是否可能衝擊即將簽署貿易協議時程，李慶四直言，可以預見的是，前景是不樂觀且相對嚴峻。北京當然會有反制措施，當然不排除延宕簽署協議的可能性，而未來是不是繼續做出相關貿易讓步，相信也會出現有所保留的聲浪。

除延宕簽署貿易協議的作法，目前傳出北京也可能以其人之道反制其人之身，制裁干涉香港事務的政治人物到港，李慶四則認為，制裁個別政治人物恐怕意義不大，還不如制裁相關插手香港事務的美國企業。

李慶四呼籲，此前中美貿易戰打得火熱的時候，北京曾揚言要公布所謂的不可靠實體清單，但迄今為止，仍未有詳細確切的制裁目標，既然川普政府想要拿香港牌制衡大陸，那麼北京當前是不是也應該適時公布不可靠實體清單，精準處罰涉港美企。

(中時 )