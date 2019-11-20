去年全台灣警局引進了Gogoro警車引起社會熱議，當時網友評價兩極，有人表示Gogoro沒有什麼聲音，以後很難察覺警察；也有人開玩笑表示，以後跑給警察追，只要跑到Gogoro沒電就贏了，當時大安分局行政組長鄧進華信誓旦旦的表示：「這個基本上不大可能會發生，因為我們同仁車子回來後也會馬上去充電，隨時保持充足電力的狀況。」

然而在新北市警局於10月引進第2波試用警車後，卻有許多員警頻頻抱怨，包括上述的圍捕嫌犯怕沒電、里程數不足等問題。員警表示，雖然Gogoro警車很環保，但是市警局與Gogoro所屬的睿能創意公司當時簽約時里程數太少，每個月僅315公里的里程數，每多一公里的路程，就必須多繳2.5元的費用，讓員警們紛紛表示，根本不敢騎出門。

另外，員警也表示，若是在未換滿鎘電池之前遇到拒絕攔查的嫌犯，還會擔心電量不足的問題，讓警用Gogoro成為警局中「最貴裝飾品」。不過市警局「為環保」的發言，民眾卻不買單，有不少網友表示這根本是在浪費人民的納稅錢，也有人表示，為何不是有需求才購買反而是先購買才想需求等，令網友們十分不滿。

新北警局表示，目前新北市警局有4千8百餘部警用機車，Gogoro實際上只有38台，被分配在5個警分局中，目前都還是在試辦階段，而且只有一輛有超過里程數的問題，市警局都有編列預算核銷，不可能讓員警額外付費，員警根本不必擔心。

(中時電子報)