台灣文創產業蓬勃發展，尤其展覽與演出成為民衆重要休閒選項，但是如何才能名利雙收？中華展演文創發展協會11/30、12/1與輔仁大學博物館學研究所合作，開設「展演業界的CEO策展課」，首度公開分享成功秘訣。

中華展演文創發展協會由時藝多媒體、聯合數位文創、飛躍文創、野獸國、揆眾展覽等台灣主要展演公司共同創立，旨在促進大中華圈及國際展覽、表演藝術產業與文創的跨界交流，會員單位近年相繼將太陽劇團、大英博物館、奧塞美術館、Andy Warhol、蛋黃哥、史努比、迪士尼、海賊王、國家地理雜誌影像展、teamLab等大型展演帶到台灣觀眾眼前，蔚為風潮。

「展演業界的CEO策展課」將由這些創造數十億元產值的推手們現身說法，包括聯合數位文創董事長李彥甫、揆眾展覽總經理周孝慶、大石文化執行長李永適、人文遠雄博物館館長游冉琪、傑迪斯整合行銷執行長于玲燕、飛躍文創總經理陳建霈、瘋設計總經理張慧菁、時藝多媒體總經理林宜標等八位，分享展演業界的殘酷與美麗，也與熱愛展覽的各界人士進行交流。

其中「國家地理」雜誌繁體中文版總編輯李永適將分享如何把《國家地理》用影像說故事的能力，活用在展覽、社群、實體活動上，經營品牌的影響力。

聯合數位文創董事長李彥甫更指出，這個課程就是要培養業界需要的關鍵人才，所以將不藏私以《太陽馬戲團》及《俄國普希金博物館》為例，分享udnFunLife如何評估文創展演的引案、引案進入台灣時需特別注意之處，並以多年經驗分析國內文創展演產業的現況及未來發展局勢。

瘋設計總經理張慧菁則以『台灣收費性的展演活動是文創還是博奕？』為題，分析展演活動在市場上的定位，揭開展覽的投資可行性的神秘面紗。

中華展演文創發展協會林宜標理事長表示，這個課程不僅適合已經在展演業界的工作者，更適合愛看展、想學習行銷領域的民眾及有意提升品牌形象並深化品牌軟實力的企業夥伴一同參與。

兩日課程原價5980元，早鳥價4500元，十人團報更享有七折優惠，上課還可獲得《國家地理》雜誌及《扭蛋星球》特展入場資格等，詳情請上網搜尋『CEO策展課』。

(中時電子報)