身心障礙聯盟秘書長滕西華。（本報資料照）

親民黨今日召開記者會，公布2020不分區立委選舉候選人名單，除了立法院黨團總召李鴻鈞和外界揣測已久的郭台銘幕僚劉宥彤、蔡沁瑜均在列之外，聯電榮譽副董事長宣明智也在列，居首者則為身心障礙者聯盟秘書長滕西華。

名單依序為滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜，共22人。

親民黨主席宋楚瑜指出，本次親民黨名單有三個特色，第一、不一定全是親民黨過去黨員，第二、網羅專業能力強的各領域人才，第三、關懷弱勢，所以排第一的是長年關心弱勢群族與健保議題受外界敬重的滕西華。宋楚瑜還指出，名單內有好幾位旅遊業代表，未來他一定親自操盤，努力找回大陸觀光客，名單還有六人在四十歲以下。被問到2024年若郭台銘和柯文哲都參選總統親民黨要支持誰時，宋楚瑜回稱現在還早，中華民國主權屬於全民，是民心決定一切，不是個人或政黨決定。媒體數次追問親民黨不分區安全名單有郭台銘的影子，甚至佔到近一半之多，宋楚瑜不予回應快速離場。

宣明智坦言參選受到郭台銘影響，但被問到郭家軍一詞時宣稱他代表自己和科技界，他指出十五年前宋楚瑜就曾邀起他出任親民黨不分區，如今看到國家挺亂的，需要掌握機會盡一份心多一點參與。劉宥彤被問到郭台銘對她有甚麼交代時表示，她們不是只代表郭台銘的意志代表的是人民的意志，未來若能進入立法院，將推動郭台銘提出的百億「身障保險基金」。

(中時 )