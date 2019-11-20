2020年1月11日即為總統大選日，不少民眾或企業紛紛捐贈給所支持之政黨或參選人，但依照我國政治獻金法規定，企業、個人捐贈政治獻金有其上限額度，企業最多可抵50萬元、個人為20萬元。

根據我國所得稅法規定，申報所得稅時，企業列報政治獻金為當年度的捐贈費用不得超過該年所得額10％；個人列報列舉扣除額，每一申報戶不得超過當年度申報之綜合所得總額20％。

(工商 )