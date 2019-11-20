韓粉、英粉小額捐款 有抵稅上限 18:212019/11/20 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年1月11日即為總統大選日，不少民眾或企業紛紛捐贈給所支持之政黨或參選人，但依照我國政治獻金法規定，企業、個人捐贈政治獻金有其上限額度，企業最多可抵50萬元、個人為20萬元。 根據我國所得稅法規定，申報所得稅時，企業列報政治獻金為當年度的捐贈費用不得超過該年所得額10％；個人列報列舉扣除額，每一申報戶不得超過當年度申報之綜合所得總額20％。 (工商 ) #企業 #申報 #捐贈 #政治獻金 #政治 也許您會感興趣 推薦閱讀 港純網銀備戰 鎖定年底爭霸 04:092019/11/16 焦點新聞 線上法說宣布 讓股東分享經營成果 臺企銀 明年擬辦公募現增 04:092019/11/16 金融．稅務 兩岸青創三大基地 落戶湖南株洲 04:102019/11/16 兩岸要聞 八行庫中小企業授信 破16萬戶 04:102019/11/18 財經要聞 中企處邀專家 分享南向致勝關鍵 04:102019/11/18 投資理財 捲政治獻金醜聞 安倍支持度今年首跌破5成 18:372019/11/18 國際 攜手22經濟體 共創數位轉型及永續成長 04:092019/11/19 焦點新聞 美3度延期90天許可 華為：實質性影響有限 11:502019/11/19 財經 財長對公股銀下三指示 04:102019/11/20 金融．稅務 新北檢察長漏報1503萬妻債 遭罰32萬 11:152019/11/20 社會 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？趙回應了！ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 柯批「搞台獨的兒孫全躲國外」 蔡英文回擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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