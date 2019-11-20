葉全真錄衛視中文台《一袋女王》，分享自己為何重回校園挑戰EMBA的心路歷程。葉全真表示自己會想再讀EMBA是因為某次公司決策，公司主管竟然跳過她直接決定，還說：「葉子姊懂什麼，我決定就好了」，讓她興起進修的念頭。

葉全真透露自己經營公司已經有十幾年之久，有次某個決策跳過身為總經理的她直接進行，葉全真知道後詢問下屬決策者是誰，豈料下屬坦言當時有向決策主管請示，要不要呈報給葉全真，對方竟然回答：「葉子姊懂什麼，我決定就好了。」葉全真坦承剛聽到時真的不舒服，但後來靜下心思考，自己在某些地方還有很多需要學習的地方，好友張鳳書笑稱這個下屬太不了解葉全真，如果對方來問她，她一定回對方：「你完蛋了。」

葉全真進修是因為被下屬看不起。（衛視中文台提供）

後來葉全真先讀了政大創業主進修班一年，又欲罷不能，隔一年正式報到政大EMBA，而考上當學生的同時，她當時同時間又拍民視八點檔，還要兼顧公司經營，只能每周六專心課業，把課程整天塞滿，蠟燭多頭燒讓她那時直喊「累到不行」。

而硬撐用兩年時間修完學分後，葉全真想說終於可以喘一口氣，想讓自己休息一下，不急著寫論文，也安排到新加坡拍戲，結果就在去新加坡前，她接到指導教授的電話，約她討論論文題目，兩周後又約她討論大綱，到新加坡後兩周就接到助教打電話來說，已經幫她安排好口試日期，也催論文進度，讓她聽了完全呆住，只好乖乖打論文。

之後葉全真完全依照進度乖乖交功課，拍完戲後回到台灣不到兩周她就直接口試，完成畢業前最後一道關卡，葉全真感謝老師的緊迫盯人，讓她可以一鼓作氣順利畢業，巴鈺聞言笑說：「就是一個溫水煮青蛙的概念。」

(中時 )