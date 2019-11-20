台北松山意舍酒店17樓新闢2個景觀私廚空間，其中的〈STUDIO〉宛如豪宅人家餐廳，可以欣賞台北101景緻。（圖／姚舜）

台北松山amba意舍酒店17樓景觀私廚包廂，除有無敵景觀視野，良好採光使食物上桌後很好「拍」。（圖／姚舜）

〈蔥花藜麥佛卡夏麵包〉是以「蔥油餅」概念發想製作的「台義混血佛卡夏麵包」，味道與口感非常誘人。（圖／姚舜）

用鹹鮮魚子醬搭配帶有甘味的法國吉拉朵生蠔，不需要其它的醬汁提味，就已非常美味。（圖／姚舜）

〈澎湖明蝦酪沙拉〉是以綜合香料與熱油高溫煎炙大明蝦，再搭配酪梨沙拉，沒有太複雜的廚技，吃的是食材天而優越的好味道。（圖／姚舜）

松露、烏骨雞與黑蒜是3種黑色食材，江定遠用它們熬製〈松露烏骨雞黑蒜清湯〉，堪稱「三黑湯」。（圖／姚舜）

為善用空間，更不想「辜負美景」，台北松山Amba意舍酒店將飯店頂樓兩側的包廂，斤資改裝為預約制的景觀飲宴空間，並由飯店行政主廚江定遠率廚藝團隊烹調料理，提供客製化餐飲服務，兩間私廚包廂分別名為〈STUDIO〉與〈Que1〉，前者27坪、後者32坪，無論是商務酬酢或親友家宴，置身其中可飽覽台北101以及城市天際線美景，或是基隆河畔開闊景致，相較於台北信義區的高樓景觀餐廳，感覺更悠閒、自在，另有不同情境況味。同時，這兩間私廚空間的採光良好，白天時自然陽光透過大片璃璃號窗灑入室內，任何食物不必打光，隨手拍、輕鬆拍，都很吸睛，是喜歡「相機食先」的IG打卡族獵景好所在。

在台北有3個連鎖據點的意舍酒店，本就是時尚風格設計酒店，提供新世代旅人有別傳統的旅宿與餐飲體驗。鄰近台北捷運松山站4A出口與五分埔的松山意舍酒店，17樓的〈Que 原木燒烤餐廳〉更挾高樓景觀地利優勢，吸引許多公司行號在此舉辦餐會或新產品發表會。而松山意舍酒店最新規畫的兩間私廚飲宴空間，就位在與〈Que 原木燒烤餐廳〉的兩側。

為了提供客人有別傳統的餐飲體驗，意舍酒店行政主廚江定遠為〈STUDIO〉與〈Que 1〉設計的菜式，主攻當代美式摩登料理，廣泛運用台灣在地特色食材入饌，並運用廚技將台灣味「置入」在菜餚中，打破菜系的籓籬框架，讓創意自由遨翔，因為「別處吃不到」，所以為客人創造有趣歡快的吃食體驗。

松露、烏骨雞與黑蒜，3種食材的共同點就是「都是黑色」，江定遠「 藝饗天開」地運用這3種黑色食材熬製〈松露烏骨雞黑蒜清湯〉，松露帶有異香、烏骨雞肉鮮甜，黑蒜帶有甘味，3種食材同烹共燴而成的「三黑湯」，味道和諧、逐漸冷涼的天氣喝這「既不中、也不西」的湯，舒懷暖胃。

佐餐麵包〈蔥花藜麥佛卡夏〉也是東西融合的美味食物。廚師以中式〈蔥油餅〉為創作靈感，用豬油和蔥油取代橄欖油揉製作義大利佛卡夏麵包的麵糰，出爐後的的這麵包，形色味像極了中式蔥油餅，味道好極，相信不少吃貨吃過後必會想另外帶回家。

〈吉拉朵生蠔〉是法國頂級生蠔，江定遠用了魚子醬與之搭配，利用魚子醬鹹香鮮味為吉拉朵生蠔提味，上桌時雖另外附了沾醬，但其實用不到，因為兩種頂級食材「送作堆」就足以激盪出美味了。

〈龍虎斑．山蘇、破布子〉是用破布子奶油醬香煎龍虎斑魚肉，將台灣味「置入」在西式煎魚中。（圖／姚舜）

〈煙燻慢烤牛肋排佐炭燒咖啡BBQ醬〉是將帶骨肋排醃漬一夜入味後，第二天再以低溫煙燻慢烤6小時後才出菜上桌，風味與口感好極。（圖／姚舜）

〈煙燻慢烤牛肋排佐炭燒咖啡BBQ醬〉的肉質非常柔嫩，酥脆表皮帶有淡淡咖啡 香。（圖／姚舜）

江定遠作的滷肉飯，肉臊是用豬頰肉、豬皮和豬蹄以手工切丁後滷製，並分別搭配日本紫海膽或鴨肝，非常美味。（圖／姚舜）

〈頂級鴨肝豬頰滷肉飯〉除用油脂豐富的整塊鴨肝搭配肉臊，並加了一顆「迷你荷包蛋」，食客可以用蛋液添香並使口感滑稠。（圖／姚舜）

〈龍虎斑．山蘇．破布子〉是以加了破布子增益甘味與鹹味的奶油香煎龍虎斑魚肉，台灣味巧妙地融入在菜餚中。

江定遠並秀了一手烹製跨界〈滷肉飯〉的廚技。他作的〈滷肉飯〉，肉臊是將豬頰肉、豬皮和豬蹄筋以手工切成丁塊後，以加了紅蔥、紹興酒和冰糖的醬油滷製。肉臊淋在白米飯上後，江定遠另外又用了日本北海道紫海膽，或是肥厚的香煎鴨肝搭配，分別變身為「日系」與「法系」的〈滷肉飯〉，這「玩味」還玩得很厲害，但風味與口感卻好極。

主菜上桌前清口腔用的〈古早味糖梨冰沙〉，就是用台灣60年代沿街叫賣〈糖胡蘆〉的食材「鳥仔梨」製作成Sorbet，熟悉竹味道可喚起四、五年級生兒時的回憶。

清口腔的〈古早味糖梨冰沙〉，是用製作〈糖胡蘆〉的「鳥仔梨」作成Sorbet，喚起許多人兒時記憶。（圖／姚舜）

松山意舍酒店享用私廚套餐，餐後雙甜點〈藍莓雪酪／福灣莊園巧克力塔〉。（圖／姚舜）

台北松山意舍酒店景觀私廚包廂的菜式，是由飯店廚藝總監江定遠設計，並可應客人需求客製作設計菜單。（圖／姚舜）

台北松山意舍酒店17樓的私廚包廂，可依客人需求擺設長桌或圓桌，非常有彈性。（圖／姚舜）

江定遠這幾年花了不少時間鑽研炭火料理，他作的〈煙燻慢火炭烤牛肋排佐炭燒咖啡BBQ醬〉，是將帶骨牛小排用加了大蒜、洋蔥與蔥花的醬油和香麻油醃漬一晚後，第二天再以低溫慢火煙燻炙足足6小時後成菜，這牛肉口感之柔之嫩，獨特的咖啡BBQ醬之香，比近年粵菜餐廳流行的〈西施稻草牛〉更好吃，是非試不可的好味道。

台北松山意舍酒店新設的私廚餐飲空間，一天僅接待兩組客人，兩個用餐空間的消費皆為每位3,500元＋10％起，十人以上即可預訂客製化的飯店私廚饗宴。此一價位已是高檔消費等級，但這裡賣的不只是跨界融合的美味，也賣美景與私密空間，因為，在日漸擁擠喧鬧的台北都會，這樣的空間場域，真的不多。

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