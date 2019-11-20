資深媒體人陳揮文日前表示，總統蔡英文造勢場出現滿滿的「紅色旗子」，似乎想藉此營造滿滿國旗的假象欺騙選民。對此，自由作家洛杉基也提出綠營造勢場出現的三大怪現象，並拋出一問，引來網友神回應。

陳揮文日前在政論節目《新聞深喉嚨》指出，他看到蔡總統造勢場紅紅的嚇一跳，他以為是國旗，結果竟是上面寫著「2020台灣要贏 LETS WIN！」的紅色旗子。他批蔡造勢場一個國旗都沒有，猛然一看蔡英文造勢場的紅色旗子，還以為民進黨開始拿國旗了，反觀韓國瑜造勢場則都是國旗。

洛杉基也在臉書指出，最近綠營的造勢場合出現幾個怪現象，包括一、綠營候選人的夾克變成藍色，二、看板不再出現民進黨黨徽，三、現場民眾所舉的小旗子，是紅色旗子，讓人誤以為是國旗。他問及，大選前，綠營逐漸由綠轉藍，是否對台獨綠旗失去信心了？

對此，有名網友回應表示「如果小英民調真的那麼好為什麼要這樣騙」。此外，也有許多網友回應表示「假中立、騙選票的奧步而已」、「這個黨，從上到下一整個是詐騙集團」、「他們是變色龍」、「有黨徽啦，只是很小」。

(中時電子報)