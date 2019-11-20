2020大選時間趨進，國民黨總統參選人韓國瑜和代表民進黨參選的蔡英文總統，近期民調顯示仍有一段落差。引起許多藍營支持者憂心。對於韓國瑜民調，新北市第一選區立委參選人洪孟楷就直言，未來韓的民調只會往上不會再往下，只是上升幅度的空間，還是要回歸到最終選戰的策略，他也強調，「因蔡過去做得不好，但大家沒有檢討她施政失能，而是在檢討韓國瑜過去」。

洪孟楷近日接受港媒《中評社》專訪表示，從近期民調來說，韓國瑜現在有倒吃甘蔗的現象，韓到每個選區都感受到滿滿支持的熱情，比起現任的蔡英文來說，蔡民調雖然高，可是場面一直沒有激情，連宣布跟賴清德搭配，照理講應該是爆炸性消息，但這兩天媒體的氛圍顯示大家沒這麼有期待。

洪孟楷強調，未來韓的民調只會往上不會再往下，只是上升幅度的空間，還是要回歸到最終選戰的策略。端看韓能不能主導議題，「因蔡過去做得不好，但大家沒有檢討她施政失能，而是在檢討韓國瑜過去」，例如其十幾年的財產申報或是比較不實的消息。

至於謝龍介被留在不分區名單，是因為安撫韓粉嗎？洪孟楷坦言，基層普遍對於這份名單會有些聲音，但區域立委候選人想必會加倍努力展現給選民看。

(中時電子報)