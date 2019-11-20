事業順利的吳姍儒，感情上也是好得很。本刊直擊，十月十二日凌晨兩點多，吳姍儒合體CEO男友，與一群朋友緩緩步走出通化街一家餐酒館，儘管已是深夜時分，身穿簡單牛仔外套搭配格紋短褲的吳姍儒，卻未顯疲累，還不忘一邊走一邊挽起頭髮，十分注重儀容，眾人在門口小聊一會兒後，才心滿意足地分別搭乘計程車離去。

吳姍儒與CEO男友一同出席朋友聚會，當兩人站在一起立刻呈現「最萌身高差」。（圖／本刊攝影組）

十一月二日下午，本刊再度直擊吳姍儒合體男友，甜蜜地進行一趟愛之旅，這天小倆口一同出現號稱「文青新據點」的赤峰街，吃吃喝喝享受黏TT的小幸福。

雖然一個是兩屆金鐘獎得主、一個是上億身家的CEO，兩人打扮地十分輕鬆，CEO僅以牛仔外套搭配黑長褲，吳姍儒則是身穿咖啡色系褲裝、踩著球鞋，髮際以髮帶做造型，低調卻不失星味。

值得鼓掌的是，小倆口即使逛到滿座的咖啡廳，也是乖乖排隊等候，並未因「天王女兒」、「上億CEO」而想討什麼特權。

與男友到赤鋒街約會的吳姍儒，在滿座的咖啡廳外排隊等候進場。（圖／本刊攝影組）

與男友到赤鋒街約會的吳姍儒，在滿座的咖啡廳外排隊等候進場。（圖／本刊攝影組）

個性理智 不考慮閃婚

據悉，吳姍儒的男友今年三十歲，是白手起家的廣告公司CEO；二〇一六年，吳姍儒就大方認愛，透露兩人是在教會認識，然而當年這位CEO只是媒體口中的「毛帽男」。

近年來，媒體多次被拍到小倆口毫不躲藏地出雙入對曬恩愛，顯見吳姍儒面對戀情十分坦然。其實，吳姍儒不僅曾經帶著CEO男友買便當回家用餐，兩人也一起參加過親友聚會，CEO男友早就拜見過吳宗憲、張葳葳夫婦，戀情可說已經得到家長認證。

之前吳姍儒與CEO男友被拍到一起泡溫泉，導致男方被冠上「泡友」的稱號，當時吳姍儒心疼地向媒體求饒，表示「泡友」實在太難聽，麻煩大家以後改稱男友為「毛帽男」即可，並透露已請託男友向他的爸媽道歉；如此大費周章替男友正名，相信吳姍儒是對這段戀情非常認真。

十月底，吳宗憲在記者會上突然冒出「五、六年後當阿公」的希望，二十九歲的吳姍儒一頭霧水地笑說：「真的是莫名其妙的數字！」雖然她不知道老爸的這個數字從哪裡來，不過坦言不希望自己成為高齡產婦，就算身體真的不太好，也不會三十五歲後才當媽媽，「會在對的時間步入婚姻。」然而，吳姍儒強調，自己很理智，應該不會閃婚。

事業運超旺的吳姍儒，與老爸吳宗憲和前輩黃子佼合作，都獲得金鐘獎肯定，證明自己不是靠爸族。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)