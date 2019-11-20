吳姍儒被本刊直擊與男友約會聚餐，兩人的身高呈現可愛的差距，演藝圈中也有不少擁有最萌身高差的情侶檔，例如茵聲與劉書宏；153公分的茵聲，與185公分的劉書宏，因合拍戲劇《獅子王強大》而相戀。公開認愛後，便大方以情侶之姿合作影片和洗髮精廣告，上演夫唱婦隨戲碼，而兩人相差32公分的差距，也讓他們顯得更加甜蜜可愛。

至於擁有G罩杯的熊熊，今年3月透過朋友的介紹，和178公分的ABC演員杜天皓拍拖，6月就被本刊拍到同居，戀情進展神速。熊熊雖然只有155公分，但外型嬌小可愛又擁有巨乳，男友比她小了7歲又高了23公分，但從外表完全看不出來年紀有差距。

福原愛和江宏傑是台日聯姻的超人氣桌球夫妻檔，155公分的福原愛和178公分的江宏傑相差23公分，2016年結婚，生下一對寶貝，小倆口經常不吝嗇地上網曬恩愛，羨煞旁人，實在是演藝圈模範夫妻。

(中時電子報)