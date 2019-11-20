冬天到，總想吃一些麻油類料理讓身心暖起來，新北市政府特別推薦在地麻油萬里蟹料理，以麻油搭配萬里蟹冷冬進補，料理方法也不難，今年冬天就讓麻油萬里蟹，暖和身心！

萬里蟹麻油鍋：一鍋燒得熱燙上桌，不但能飽嘗肥美蟹肉，鮮甜回甘的麻油湯底，更是一飲停不了手（圖片來源：萬里蟹官網）

螃蟹一直有性寒的說法，因此老一輩認為吃完螃蟹要配溫酒驅寒，而沿海地區海風冷冽，在地漁民家庭為了暖身，將捕撈回來的萬里蟹以麻油或藥膳等快炒烹煮，其中經典家常菜色麻油炒萬里蟹與藥膳麻油萬里蟹麵線更是漁民的最愛。

先以麻油將老薑片細細煸出香氣後，再下處理好的萬里蟹與薑片大火快炒，最後倒入大量料酒，加熱去酒氣，只留下麻油香與酒香，再搭配海蟹獨有鹹味鮮香，不但能嚐到鮮嫩飽滿的萬里蟹肉，更能細細品味鮮醇溫潤的麻油高湯，讓人一口接一口，吸滿高湯精華的麵線亦可當作主食，暖胃又暖心。

萬里漁民乘風破浪，龜吼漁夫市集、富基魚市與野柳活蟹市集品蟹去

東北季風對捕蟹漁民是又愛又恨，萬里蟹隨季風南下，但季風太強又可能影響漁船出海作業，為了討海也只能硬著頭皮出海拚搏，每一隻萬里蟹都是漁民與海搏鬥掙來的，捕蟹船主吳兩成表示，捕蟹雖然辛苦，但看著捕蟹船進港卸貨豐收及民眾滿足吃螃蟹畫面，就覺得一切都值得了。

美味的萬里蟹目前穩定供貨中，民眾可在港邊如龜吼漁夫市集、富基魚市及產季限定的野柳假日活蟹市集採賣新鮮活跳的萬里蟹，漁夫市集與富基魚市全年無休，野柳假日活蟹市集活動僅到12月1日的每週假日，要趕快趁這波季風品蟹去！帶回家煮酒煮麻油更讚！

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(中時電子報)