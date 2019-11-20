新北市交通事件裁決處日前有一名張姓課員突然心臟不適，昏倒在地，危急之時幸經課長王群翔和同仁尹宥翔、林意騰等三人緊急合力分別施予CPR和AED電擊，成功救回一命。

市長侯友宜於今(20)日市政會議表揚了裁決處林意騰辦事員勇於第一時間對無呼吸心跳倒地的同事施行CPR，並能熟悉操作公眾自動體外心臟去顫器(簡稱PAD)，成功挽救寶貴生命。

侯友宜說，這要特別要感謝第一線服務市民之公務機關，完成訓練期程具備CPR暨AED急救技能，提升旁觀者即時施救，讓新北市成為一個更加安全的幸福城市!

消防局表示，新北市政府取經學習西雅圖復甦學院(Resuscitation Academy)建議提升0HCA（無呼吸心跳生命跡象）康復出院率的10項措施，因此目前大力推廣旁觀者CPR、第一線警察具備急救能力、提升公共AED可及性、優化醫院處置能力及提升救護人員急救技能等策略，積極邁向9%高康復出院率安心城市。

目前已於8月份推動第一線服務民眾公務同仁(包含市府、各區公所、戶政、地政事務所及警察)專案學習急救技能，已於9月11日辦理完成；另第一線執勤警察人員，也於9月30日完成6,011人全面具備急救技能，其餘各區公所、戶政及地政事務所人員，預定12月25日前全面完成CPR暨AED急救訓練。

(中時電子報)