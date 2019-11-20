十三日本刊獨家爆出任家萱（Selina）的前夫張承中（阿中）戀上影后尹馨後，尹馨火速認愛，更有可靠消息指出想生小孩的阿中已求婚，但尹馨考量「速度太快」而給了軟釘子。

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而在阿中戀情曝光後，不僅Selina開心地給予祝福，Ella出席公開活動時也笑稱已傳訊息虧了阿中，「看到照片很為他（阿中）開心，一開始他說收訊不好、裝作沒看到，我跟他說，哪天幸福美滿了，要跟我們說喔！他就說『會』。」Ella希望媒體能給阿中的新戀情多一些空間。

本刊獨家揭露「尹中戀」後，尹馨火速認愛，獲得外界支持。（圖／報系資料庫）

至於Selina心情如何？Ella直說：「Selina更是不用關心他（阿中）啦！他現在幸福美滿。」

阿中的感情狀況，確實如同Ella口中的「幸福美滿」。爆出「尹中戀」後，尹馨除了在第一時間大方認愛，還坦承兩人已經交往超過半年，也見過雙方家長，還大誇阿中是「很愛家人、朋友，很重情的人」。身旁友人透露，阿中覺得自己遇到對的人，甚至已經向尹馨求婚了。

張承中與Selina在婚姻期間沒有傳出孕事，戀上尹馨後，對她的姪女視如己出，非常疼愛。（圖／本刊攝影組）

據悉，「尹中戀」在兩、三個月前趨於穩定，兩人也認定彼此是以「結婚為前提」交往，本月初阿中鼓起勇氣向尹馨求婚，希望盡早步入禮堂，開啟婚姻第二春，也能盡早生小孩。

知情人士說，阿中的求婚並沒有大費周章地籌備浪漫儀式，也僅有少數親友知情，雖然誠意滿滿卻被尹馨拒絕，碰了個軟釘子，畢竟兩人才交往幾個月，談結婚生子言之過早，不過，仍可感受到兩人對這段戀情十分認真，絕非玩玩而已。

Ella公開祝福「尹中戀」，還表示已傳簡訊虧張承中。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)