阿雅帶領周迅在WeTV《奇遇人生2》中，前往日本豐田市關懷療養院老人家，看到罹患阿茲海默症的爺爺奶奶連回憶都沒有，還有罹患各種病症的長者，周迅坦言十分難受，並直呼自己怕死。她在五天的「奇遇體驗」中，獻出五個第一次，包含第一次到名古屋、第一次在工作中住進民眾家五天、第一次吃散壽司以及聞到剛割完的稻米香，還有第一次造訪養老院，讓她感性表示：「真正體驗到了另外一種不同的生命。」

周迅與阿雅在日本看到一對爺爺奶奶在一起60年，彼此卻從來沒說過一次我愛你，仍如此相愛，她透露，自己的父母親相遇相知，彼此陪伴一生，相當幸運，坦言自己仍相信愛情，阿雅再追問周迅是否有不安全感，她坦言，「非常有。」此外，阿雅還在節目中自曝有點老花，周迅笑說：「我早就老花了！」阿雅反問：「那妳有戴老花眼鏡嗎？」周迅率性回答：「我就不要！」

阿雅與周迅在節目中到超市買菜，周迅透露，「從小我媽擔心我的手會粗，因此從不讓我進廚房，每次看到我洗碗，都會趕緊叫我擦護手霜。」阿雅則透露曾與小S到非洲時談到若有一天我們的女兒要做餐飲業的工作，「我們的心裡一定非常替她驕傲。」周迅在節目中被阿雅問，你現在有沒有危機感，周迅直呼「沒有」，透露自己這一兩年拍了很喜歡的導演與各種風格不同的戲，讓自己的生命體驗更豐富，「真正想做一個好演員，你真的要與周遭生活和相關人事物產生清晰連結。」

(中時 )