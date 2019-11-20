受海鷗外圍及東北風持續影響，今天東北部要留意有局部較大雨勢，北部和東部偶而有小雨或飄雨，另外也要注意保暖，風速較強加上有雨，整體感受較濕涼，出門務必注意保暖和攜帶雨具。桃園以南則相對較穩定，雖然雲量也偏多，但是降雨機率不高，日夜溫差因為雲量增加而略微縮小，不過早晚仍然偏涼，除此之外也要留意空氣品質，擴散條件不佳使中南部部份地區達對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

天氣風險主播賴忠瑋表示，由於南方海鷗颱風外圍環流帶來大量水汽的關係，氣流遇地形的抬升作用，使得迎風面的東北部降雨較為明顯。海鷗颱風今天清晨的中心位置仍在菲律賓呂宋島北側的巴士海峽上，結構因為受到北方東北風帶來冷空氣的影響，強度逐漸減弱，預計今天其中心位置就會逐漸往西南方向移動，進入呂宋島，也會因為遭受地形破壞強度再減弱，今天就會降為熱帶性低氣壓，預計周四白天其外圍環流對台灣的影響就會明顯減少。

賴忠瑋進一步指出，海鷗颱風東南方海域緊跟著一個熱帶性低氣壓，預計今明兩天可能形成輕度颱風，路線上同樣會朝呂宋島北側及巴士海峽方向前進，要注意的是這個熱帶性低氣壓的外圍環流可能在周四下半天開始影響台灣，持續影響時間則可能到周六，實際影響程度視其發展規模及和台灣的距離而定，下周一到晚上將有另一波增強的東北季風來台。

因受外圍環流及東北季風影響仍會帶來較大的風浪及長浪，前往海邊活動要特別注意安全，以免發生危險。

(中時 )