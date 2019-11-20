十三日本刊獨家爆出任家萱（Selina）的前夫張承中（阿中）戀上影后尹馨後，尹馨火速認愛，隔天S.H.E合體泡湯，心情似乎不受影響，Selina透過經紀人對「尹中戀」送上祝福，Ella也表示有傳訊息給阿中，過去曾有阿中挑撥S.H.E感情傳聞導致姊妹失和，如今阿中傳出好事，也解了一樁陳年舊案，雖然Selina跟阿中已經離婚，但雙方如今感情交好，過往恩怨都煙消雲散。

CTWANT 娛樂封面》張承中求婚尹馨遭拒 Selina與姊妹爽泡210分鐘

2011年間，阿中在S.H.E台北小巨蛋演唱會上，向Selina大喊「老婆」公開戀情，Ella跟Hebe則在旁助攻，全力送上祝福。然而，阿中後來卻被爆挑撥S.H.E的姊妹情，搞得Hebe在臉書爆氣發文：「你不是男人甚至不是人」，Ella也大罵：「連我牙縫裡的渣都不如。」

雖然今年S.H.E沒有舉辦成軍十八周年的公開紀念活動，但三姝情比姊妹深，私下頻頻相約。（圖／本刊攝影組）

Selina和阿中的婚姻畫下句點後，還是會相約吃飯、打羽球，當年一度怒氣攻心的Hebe和Ella，則在旁默默支持好姊妹，沒有多說什麼。離婚9個月後，阿中接受媒體專訪時，透露一度想徹底斷訊前妻，如此才不會造成Selina的困擾。

其實，去年S.H.E離開「華研音樂」時，身為執業律師的阿中還幫忙出面處裡合約問題；今年9月，S.H.E吃飯聚會時，阿中也在場湊熱鬧，一夥人吃吃喝喝相談甚歡，顯見阿中與Selina一直都沒斷開，還有媒體猜測兩人的復合機會。

阿中在Selina心中的位子，早已變成舒服、自在、美好的一個存在，過往的恩怨流言，隨著「尹中戀」即將修成正果，已經煙消雲散。

S.H.E中只有Ella生下兒子勁寶，順理成章成為乾媽的Selina跟Hebe，都對他疼愛有加。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)