TVBS《最強大腦》第三季主打「讓科學在年輕人中流行起來」，偶像男團TFBOYS將加入節目，節目根據TFBOYS三位明星的特點，設計與他們相關的挑戰，在現場他們既做嘉賓又做出題人，對此TFBOYS充滿期待，表示節目和其他綜藝節目不一樣，所有選手都身懷絕技，真的是最強大腦。

從挑戰關卡來看，第三季的挑戰項目堪稱「變態難」，製作人也說：「從沒考慮人類能否完成，就是要在極限展現人的能力意志。」本周播出本季最具科學挑戰項目的單元，跟人類的腦波息息相關的「腦電疑雲」，規則是有5部播放的播映室裡，每間都有10位成員，每位都會戴上腦波器，最後抽出3位挑戰者的腦波，讓挑戰者猜猜在看哪部電影。

TFBOYS來挑戰腦力。（TVBS提供）

自稱「學神」的記憶力達人沈書涵，最後完全答對，讓評審陶晶瑩驚訝詢問：「一般都是學霸，你怎麼是學神呢？」沈書涵回答：「神就是努力無法達到的位置。」陶晶瑩也點頭說：「非常有自信。」當了三季評審的陶晶瑩也忍不住大讚，「這舞台上出現很多天才，每一個人都很努力，我在這裡看到人類沒有極限。」

(中時 )