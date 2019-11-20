11月19日，美國國會參議院審議通過「香港人權與民主法案」。陸方對此表示強烈譴責，大陸外交部也對外發表談話，聲明立場。

發言人耿爽指，5個多月來，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重危害公眾生命和財產安全，嚴重踐踏法治、破壞香港繁榮穩定以及挑戰「一國兩制」原則底線。耿爽強調，當前香港最重要的問題是盡快止暴制亂、恢復秩序。大陸中央政府將繼續堅定支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，維護香港繁榮穩定。

耿爽續指，香港回歸以來，「一國兩制」實現了香港的民主，港人可依法充分行使各種自由。美國國會有關法案全然無視客觀事實，出於政治目的，各種暴力、動亂行徑粉飾為追求人權與民主，目的就是要為反陸亂港、破壞香港的繁榮穩定，以實現他們藉香港問題阻礙大陸發展目的。耿爽還說，美方行徑不僅損害彼此利益，也會損害美國自身在港重要利益。阻礙大陸發展的把戲都不會得逞。

最後耿爽再次聲明，香港事務純屬大陸內政。並正告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法、停止插手香港事務、干涉內政。

(中時 )