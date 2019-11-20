民進黨副總統參選人賴清德昨天與蔡英文總統完成登記參選後，首站公開行程選在今早8點「回娘家」領軍台南市6位立委參選人聯合登記參選，眾人集結在228紀念公園，召開「強棒出擊！國共出局！」記者會，賴清德提到，民進黨在台南市立委從2008年到2016年都揮出全壘打，感謝台南人長期支持民進黨，2020台灣這一戰，民進黨立委必須拚過半，才能守護台灣，而台南全壘打勢在必得，隨後一行人浩浩蕩蕩徒步走往選委會登記參選。

賴清德一早帶領第一選區到第六選區的賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇共6位黨籍立委參選人，和不分區立委代表陳靜敏到場，賴清德小跑步率參選人進場，現場支持者歡聲雷動，高呼「副總統好」！他稱，台南場是主隊，他是投手，每位參選人在這場都要揮出全壘打，每一席都很重要，他也希望，「英德配」能夠在明年贏得勝利。

賴清德說，明年總統及立委選舉對民進黨來說非常重要，大家目標一致就是要讓總統成功連任、民進黨國會過半，才能保護台灣，今天聯合登記展現團結守護台灣的決心，只要大家團結起來，台南市就能贏，台灣也一定會贏。籲請鄉親支持，讓小英總統在台南衝高票數，更希望在台南立委選舉，民進黨能揮出全壘打6席全上。

媒體問到台商回流，賴清德說，廠商正在興建、機具也在進駐，人員也還在招募，這些都是事實，也是最重要的。至於國民黨總統參選人韓國瑜說他的台獨論述是「借殼上市」，賴清德說，土地、人民、主權是組成一個國家的三要素，我們每一樣都具備，當然是一個主權獨立國家、這無庸置疑。

他說，韓國瑜市長要體認到他們目前的主張是帶向統一，跟過去兩蔣時代不同，兩蔣是反攻大陸，以習近平今年元月2日提出的論點，九二共識沒有一中各表空間，只有一個中國的原則，就是中華人民共和國而不是中華民國，如果韓市長跟國民黨執迷不悟，要將台灣帶向統一的話，中華民國勢必滅亡。

賴清德也請韓市長跟國民黨看一看大陸對台灣的打壓跟香港的事情，就可以看得到哪一條對台灣才是正確的道路。

(中時 )