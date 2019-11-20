國慶連假2名食物外送員發生車禍致死案件後，勞動部職安署隨即啟動專案檢察，並認定有5家外送平台與其外送員為僱傭關係，近日也已陸續移送至地方政府及勞保局裁處，勞動部昨天也發布「勞動契約認定指導原則」，勞動部部長許銘春今天表示，勞動現場不應用「假承攬、真僱傭」，或假借其他契約形式來規避雇主應有的責任，不要因為新興經濟剝削勞動權益或危害其工作權益。

據台北市政府統計，在台北10月平均每天發生2件外送員車禍，車禍發生率很高，但多數外送平台仍認為與外送員為承攬契約，職安署日前專案勞檢時認為有從屬性的事實。

勞動部部長許銘春表示，勞動契約認定指導原則，把包括大法官、法院判解、函釋等融入，而勞動契約與承攬契約最大的差別在於指揮監督、意謂從屬性，而提供的檢核表則有25個項目，對未來認定勞動契約與否有很大的幫助，未來如果對於契約有疑義時可以先行檢視。

許銘春提及，勞動現場有多樣性，勞動部可以理解也尊重，但不能有「假承攬、真僱傭」，或假借其他契約形式來規避雇主應有的責任，尤其現在很多解決生活的新興經濟，但企業仍要善盡企業責任，不能因為新興經濟剝削勞動權益或危害其工作權益，而外送安全指引、認定原則等都是為了保障他們的工作權益。

至於是否有在研議如同德國的類勞工法，許銘春指出，無論是德國的類勞工解決新興型態的經濟問題都會研議。

(中時 )