Selina與前夫張承中從相戀、結婚到離婚，Ella跟Hebe都一路相伴，S.H.E不只是歌壇的經典組合、也是情比姊妹深的典範，演藝圈有不少好友閨密，經歷婚姻觸礁後，有人在旁伴隨相挺，陪著走過情緒低潮。

CTWANT 娛樂封面》張承中求婚尹馨遭拒 Selina與姊妹爽泡210分鐘

愛紗和麻衣2000年一起自日本來台發展、組成Sunday Girls出道的愛紗跟麻衣，兩人不只事業相互打氣，也是超級好閨密，麻衣與王泉仁傳出婚變時，愛紗對外不多言、默默以行動陪伴，今年愛紗與演員周洺甫離婚，淡出演藝圈的麻衣特地從日本來台、被直擊陪她到台北松山慈惠堂拜拜，還一起帶孩子到公園遊玩、吃飯。

香港女團「Twins」自2001年出道至今，阿嬌及阿Sa事業各自分進合擊，至今還合體舉辦成軍15周年演唱會票房鼎盛，從小一起長大的兩人感情深厚，2010年阿Sa與港星鄭中基同日爆出結婚跟離婚的消息，阿嬌一直默默在旁陪伴、支持，如今各自找到所愛，也大方向對方送上祝福。

至於小禎與佩甄不只私下是超級好朋友、會一起聚會出國，也曾攜手主持節目，小禎與整形名醫李進良的婚姻風風雨雨走了12年，直到今年正式簽字離婚，佩甄都陪伴在旁，小禎傳出與壁紙小開丁春霆約會，佩甄樂得直說：「她（小禎）開心也是我的快樂啊！」一句話道盡兩人感情。

(中時電子報)