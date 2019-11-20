總統蔡英文16日直搗國民黨總統候選人韓國瑜的老巢，高雄舉行競選總部成立大會，吸引數萬人參加；再加上上星期週刊舉發、立委林俊憲狂打的房產風波，顯示民進黨的攻勢已經展開，而國民黨卻仍受困於黨主席吳敦義所引起的不分區風波，顯得難以招架。

對此，韓黑教父、美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目上表示，民進黨在這段時間其實也很疑惑，因為他們看不懂韓國瑜到底在幹嘛！又是南來北往跑來跑去、又是失言、又是亂開政策支票，讓人丈二金剛摸不著頭緒；所以黨內其實評估很久，但是在高雄這場蔡英文實在等不下去了！拍板定案進行了一場「火燒高雄市」的大型造勢！

民進黨已經火力全開了，但是國民黨現在在幹甚麼？還在內鬥！吳子嘉說，到今天還在吵不分區名單，民進黨已經一陣一陣殺下去了！總統立委登記完後攻勢將會一波接著一波，國民黨中央卻還在吵誰當主委、吵不分區名單，他們在節奏上已經崩盤了，韓國瑜已經完蛋了！

(中時電子報)