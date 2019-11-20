網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨不分區立委名單遭各界砲轟，黨主席吳敦義首當其衝。不僅吳斯懷、車宜靜等人備受爭議，將謝龍介排第15名卻實質第16名的行為，更讓韓粉不滿，大罵把謝當「肉票」綁架他們。謝宣布未來將參選黨主席，韓粉也為此積極入黨，誓言要讓韓家軍翻轉國民黨。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，貼出自己19日的「中國國民黨黨費收據」，激動道：「國瑜善政，今正式登記參選！我決定要加入中國國民黨，為力挺韓國瑜！祝福國瑜、善政能帶領人民迎向平安幸福！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1600個讚、近300則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「好棒棒」、「你好棒！我也會加入國民黨，一起幫韓國瑜」、「唯一支持韓國瑜」、「全家6票只給韓國瑜」、「國政配出征」。

不僅如此，也有人留言：「快訊！謝龍介說，要加入改革今年就要加入，不然改革會來不及」、「行動吧！韓家軍們！與其乾瞪眼生氣不如起而行！加油！好像要入党滿多久才有投票權所以要趕快行動！」「吳敦義們等著瞧」、「庶民決定黨主席」。

(中時電子報)