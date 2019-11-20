國民黨副總統參選人張善政陪同立委吳志揚登記參選。（甘嘉雯攝）

國民黨副總統參選人張善政陪同立委吳志揚登記參選。（甘嘉雯攝）

國民黨副總統參選人張善政陪同立委吳志揚登記參選。（甘嘉雯攝）

國民黨副總統參選人張善政陪同立委吳志揚登記參選。（甘嘉雯攝）

國民黨副總統參選人張善政20日陪同桃園市第二選區立委參選人吳志揚到桃園市選委會登記，兩人一起騎腳踏車往前衝，張善政說，韓國瑜出來選就是要幫大家發大財，駁斥還沒幫高雄發大財就跑去選總統的說法，而他對於蔡政府完成台中機場說法，認為是國際笑話。

張善政表示，韓要選總統就是要提出解決辦法，大家可以看得非常清楚，尤其這半年一年大概可以看到說，民進黨執政的中央政府對韓國瑜在高雄時多方的打壓，如果繼續在高雄擔任市長，其實民進黨的中央執政是不會給他任何的幫忙。

張善政說，民進黨執政的時候，藍綠分得太清楚了，不只是高雄市，任何一個藍色縣份，都不會受到中央政府的青睞，他在任行政院長的時候，其實那個時候大家可以看到台南市從登革熱、霸王寒流開始，到0206地震開始，我跟賴清德不分藍綠，我們中央拼命幫地方的忙。

張善政說，現在大家回憶一下，過去半年並沒有看到蔡政府幫任何藍營縣市的忙，所以韓國瑜如果繼續在高雄當市長的話，其實很多政見需要中央配合的，「我告訴各位，中央一樣都不會配合，韓必須出來選總統才能夠讓不只是高雄，台灣不分藍綠，每個縣份都有發展的潛力。」

台商回流部分，蔡政府說，現在是真的進行式，張善政說，蔡她當初的訴求是什麼？台商的資金要回流，前兩天是立法院知道是零，「她不要混淆視聽」，台商回來投資，當然我們希望希望我們能夠把他們的資金帶回來，記得我們現在海外投資台灣這個數字在全世界是倒數的。

交通部說台中機場三年就可以完成可能嗎？3年完成土建對不對，張善政批，機場只有土建嗎？機場裡面要這種電腦通關各式各樣的東西，蔡真正講是2040年對不對？21年做一個國際的機場，告訴各位，這是「國際笑話」，混淆視聽說3年我可以把房子蓋好，機場不只有房子，選民要放亮眼睛。

機場不是只有房子，而且甚至現在桃園三航廈連房子都蓋不出來，蔡政府還敢誇口說，3年要把新的台中機場能夠蓋好，請他先把桃園第三航廈的建築跟這個蓋房子事情解決，再來說，台中那邊要蓋機場的事情。

而對於這個不分區的名單，張善政表示，「當你心裡面有八千里路的願景跟目標，你就不會在意路上腳都踢了什麼」，所以大家還是放大格局。

(中時 )