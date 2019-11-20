「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」近日陸續公布表演卡司，預告「女神跨年夜」，陣容包含郭書瑤、李千那、吳卓源、白家綺、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾以及邱子芯，吳映潔（鬼鬼）、蔡家蓁、孫盛希以及LamiGirls等震撼網友的演出卡司，女神們的加總粉絲人數預估破億萬人，要讓網友老公站出來，跨年夜為偶像加油。

郭書瑤，除了交出戲劇亮眼成績單，主辦單位表示，她歷年跨年夜演出，似乎有股魔力，一出場收視就飆升，她透露會在跨年夜首唱最新甜美舞蹈單曲，以及最新電影主題曲〈傻傻愛你，傻傻愛我〉，服裝上則偷賣關子，肯定會有「瑤瑤」特色外，還會增添些許性感元素。

而李千那翻唱夯劇《延禧宮略》的主題曲〈雪落下的聲音〉，YouTube點擊超過上千萬次，她挾帶千萬次瀏覽的高人氣以及膾炙人口的歌曲，成為廠商必點的新一代「尾牙女神」，她透露這次跨年表演以及曲目都在籌備中，宣告會讓現場歌迷「保證滿意」，並邀請所有網友到場支持。

(中時 )