休旅車遭撞進超商 網友：全家都是我家停車場？ 10:402019/11/20 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉姓駕駛20日凌晨駕車，遭劉女撞進全家超商。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉姓駕駛20日凌晨駕車，遭劉女撞進全家超商。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） 劉姓駕駛20日凌晨駕車，遭劉女撞進全家超商。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） 玩命關頭？桃園市劉姓男子20日凌晨1時40分許，駕車由復興路418巷往玉山街方向行駛，遭到劉姓女子駕駛轎車撞擊，整台車撞進全家超商內，離奇畫面也引起網友熱議，有網友笑稱「全家都是我家停車場」。 警方表示，劉男遭撞擊後，衝入商店，車上4人有輕微擦挫傷，員警獲報抵達現場，立即將傷者送醫治療，經詢問劉女表示一時恍神未注意燈號變換，不慎發生碰撞，雙方經施測均無酒駕情事，相關肇事責任正釐清中，警方呼籲駕駛人行經路口應依號誌行駛，以避免發生事故。 撞死修路工 死者妻：恍神還知車速不快 假日出門工作 壯男騎車栽進水溝不治 (中時 ) #全家 #網友 #駕駛 #撞擊 #行駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多拿鐵特價瘋搶 有人用這招扛走整車 08:192019/11/16 生活 哪國的市容最像台灣？ 網：南韓相似度達80％ 13:082019/11/16 生活 一場從零開始的飲食革命！全家為何要推Clean Label？ 18:162019/11/16 生活 她拍到野生韓國瑜 網喊羨慕 23:212019/11/16 政治 家有孕婦不能亂釘 傷到胎神恐...網曝血血淋的巧合 00:012019/11/17 社會 中興橋火燒車 女困車內慘死 04:102019/11/17 社會新聞 失速車撞樹變形 駕駛身亡 04:102019/11/17 社會新聞 公車友善心 北市153駕駛獲表揚 04:102019/11/17 地方新聞 視乘客如親 3司機票選人氣高 04:102019/11/17 地方新聞 全家超商 讓石碇服務區煥然一新 04:102019/11/19 產業特刊 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 D槽滿滿激情紀錄片 飛官偷吃女士官全都錄 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 老總淪廁所工 遭爆皆因沒讓位給柯愛將 - 社會 風城不是「吹」的 新竹強風刮倒路樹壓傷孕婦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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