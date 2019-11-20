劉姓駕駛20日凌晨駕車，遭劉女撞進全家超商。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

劉姓駕駛20日凌晨駕車，遭劉女撞進全家超商。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

玩命關頭？桃園市劉姓男子20日凌晨1時40分許，駕車由復興路418巷往玉山街方向行駛，遭到劉姓女子駕駛轎車撞擊，整台車撞進全家超商內，離奇畫面也引起網友熱議，有網友笑稱「全家都是我家停車場」。

警方表示，劉男遭撞擊後，衝入商店，車上4人有輕微擦挫傷，員警獲報抵達現場，立即將傷者送醫治療，經詢問劉女表示一時恍神未注意燈號變換，不慎發生碰撞，雙方經施測均無酒駕情事，相關肇事責任正釐清中，警方呼籲駕駛人行經路口應依號誌行駛，以避免發生事故。

(中時 )