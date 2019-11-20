林德福、邱烽堯合體喊出「雙和雙贏」。（王揚傑攝）

國民黨新北市第八選區（中和區）立委參選人邱烽堯、第九選區（永和區、中和區泰安里等17里）立委參選人林德福，今（20）日上午9時許，不約而同至新北市選委會辦理登記，二人完成登記後合體喊出「雙和雙贏」口號，期許在雙和區都勝選。

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(中時 )