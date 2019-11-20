立委參選人林德福、邱烽堯完成登記 喊出「雙和雙贏」 10:182019/11/20 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林德福、邱烽堯今天上午至新北市選委會辦理登記。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林德福、邱烽堯合體喊出「雙和雙贏」。（王揚傑攝） 國民黨新北市第八選區（中和區）立委參選人邱烽堯、第九選區（永和區、中和區泰安里等17里）立委參選人林德福，今（20）日上午9時許，不約而同至新北市選委會辦理登記，二人完成登記後合體喊出「雙和雙贏」口號，期許在雙和區都勝選。 ＃2020大選 ＃林德福 ＃邱烽堯 (中時 ) #林德福 #雙和 #參選人 #登記 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 連江縣立委選舉震撼彈 前立委曹爾忠宣布參選 21:472019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 影》總統大選登記首日 宋楚瑜上午搶頭香登記 10:502019/11/18 政治 立委登記首日 屏東眾選將完成登記 10:442019/11/18 政治 顏寬恒搶頭香 翁美春拚求勝 12:292019/11/18 政治 新竹市下屆立委選舉登記首日上午2人完成登記 14:162019/11/18 政治 宜蘭立委選戰 藍軍分裂成定局 04:102019/11/19 地方新聞 太密集 韓辦取消29日北市立委候選人聯合造勢 15:142019/11/19 政治 政治熱門新聞 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 恐擠掉謝龍介...被問車宜靜專業是什麼 吳敦義反應驚呆主持人 - 政治 真的怒了！黃暐瀚在節目上發飆用這字形容吳敦義 - 政治 僅差0.6％！這份民調蔡韓正在「交叉ING」 - 政治 他點出大選最怪現象！韓民調倒吃甘蔗？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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