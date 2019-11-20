現代人手機不離身，長期盯著螢幕，讓雙眼提早老化，併發出一系列的眼睛疾病。而《目が劇的によくなる最強事典専門家が教える26の視力回復．健康法》一書結合日本26位眼科權威，提出3個護眼食品，除了能消除眼睛疲勞，還能抗老花和白內障。

第一種：紅蘿蔔汁

日醫學博士石原結實表示，紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，能轉換成有眼睛維他命之稱的維他命A，既能夠保護視網膜和角膜，還可以提高視網膜代謝力。

第二種：紅酒

日抗老專家日比野佐和子認為，適量的飲用紅酒，除了可以維持眼睛健康，還能預防白內障，因為紅酒中含有白藜蘆醇，能夠抑制眼睛退化、消除眼睛疲勞以及調節眼睛焦距等功能。此外，專家建議飲用紅酒顧眼睛每日應小酌2至3杯即可，不宜過量。

第三種：鮭魚

近距離的盯著螢幕，容易讓眼睛的睫狀肌過勞。日眼科學會理事梶田雅義表示，最近有研究證實，蝦青素能減緩眼睛疲勞，更是抗老花的神物，而蝦青素多存於鮭魚、蝦子和螃蟹等食物中，適量攝取還能預防老花眼。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)