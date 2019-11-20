新北市長侯友宜上月備詢時提到台商回流下的新北招商成績已突破千億，但國民黨立委曾銘宗卻質疑蔡英文總統台商回台投資6900億，實際資料為零，國民黨總統參選人韓國瑜更砲轟蔡英文政府欺騙，引發外界認為是黨內互打。侯友宜今表示，選舉很多不必要的口水鬥爭，讓第一線同仁辛苦被抹殺掉。

侯友宜今天上午主持市政會議，會後接受媒體聯訪，侯友宜表示，新北市經發局所有同仁非常辛苦，這一年來的招商引資，自己設下的目標是1000億，至今同仁招商成績已達1061億，非常謝謝所有辛苦同仁在第一線打拚及所有廠商支持，預計在11月29日親自感謝所有廠商。

對於曾銘宗、韓國瑜質疑蔡英文台商回流政績是零，侯友宜說，選舉很多不必要的口水，無意義的鬥來鬥去，讓第一線同仁辛苦被抹殺掉，他認為，第一線同仁不想淪為選舉口水戰爭的目標，新北市拚經濟，是他第一個要務，大家好好做事。

至於外界指侯感謝中央、打臉曾、韓，侯說，他當市長第一次行政院院會時就跟中央報告，新北市很多工業區沒有被列為工業區立體化，造成很多台商甚至外商要進到新北市投資的困難度，希望工業區立體化能在新北市廣泛推動，非常謝謝中央有聽進去。

侯友宜強調，只要對新北市的任何建設幫助，他都非常感恩，不管中央或其他單位，希望大家一起團結努力。

(中時 )