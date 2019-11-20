【#LIVE】柯文哲媒體聯訪

親民黨不分區立委名單公布，其中身心障礙者聯盟祕書長滕西華列第1、聯電榮譽副董事長宣明智第3、鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤第4、蔡沁瑜第9，台北市長柯文哲表示，沒有特別好或特別不好，就平平。對於郭將幕僚高虹安放在民眾黨不分區第3，又同時與親民黨押兩邊寶，會不會雙殺落空？柯說「若我們第3名也被殺掉就完蛋了。」

針對親民黨的不分區名單是否比民眾黨好？柯文哲20日受訪說，沒有說特別好、也沒有特別不好，大概就平平的。

對於郭台銘在親民黨和民眾黨都有押寶，兩個小黨票若分散，是否會雙殺落空？柯一開始先裝傻說「郭在這邊（民眾黨）沒有押」，媒體提醒柯「高虹安啊」，柯才反問親民黨那邊現在是怎樣，接著說「如果我們（不分區）第3名也被殺掉就完蛋。」

媒體詢問，是否因為柯的關係，原先郭家軍劉宥彤、蔡沁瑜被排在親民黨不分區第1、第3，現在卻被排到後面順序？柯說，不曉得，有時江湖傳言聽一聽就好了，結果也不是排第1、3名，老郭未蒙其利先受其害。

至於民眾黨不分區立委平均41歲，是否要拉年輕選票？柯文哲回答，我們當時是網路入黨，也沒有紙張，後來發現很少45歲以上，一開始7000名黨員中有90幾％在45歲以下，當裡面偏向年輕時，從那裡面挑出來的就很明顯偏向年輕。

有傳言民眾黨不分區登記卡關，且登記的區域立委也沒有那麼多？柯文哲僅說，昨天4個，前天應該9個，這幾天就會登記。

(中時 )