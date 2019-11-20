國民黨主席吳敦義主導不分區立委名單，引發爭議，且表示立委席次未過半，要求黨主席請辭是「不合理」，國民黨選舉若受挫折，「不能獨責於張三李四」。韓國瑜競總副總幹事周錫瑋對此感歎表示，政治人物最重要的，還是有一點風範及責任感。

吳敦義言行及選戰作為，持續引發爭議。周錫瑋受訪時說，國民黨現在階段要有志氣，要真正團結，就須破釜沈舟。

他說，若他是黨主席，一定會表達要肩負起所有責任，總統若輸或立委沒過半，就請辭黨主席。他也會說，若大家對不分區名單這麼有爭議，若大家希望他進不分區，他也會把自已放在名單上的最危險邊緣，不然就不會參加。若他是黨主席，當然會兼任韓國瑜競總主委，這樣就能扛起所有輔選責任，做一個負責任的黨主席，團結一心，破釜沈舟，相信大家就會真正團結在一起，幫國民黨打贏選舉。

媒體詢問，吳敦義是否沒拿出魄力？周錫瑋長歎一口氣說，今天政治人物最重要的，還是有一點風範及責任感。

(中時 )