馬紹爾群島大選牽動邦交 外交部：密切掌握 13:382019/11/20 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部次長謝武樵。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我國太平洋友邦馬紹爾群島本週一舉行國會選舉，外媒報導選舉結果可能會牽動馬紹爾和美中台三邊關係，外交部次長謝武樵20日表示，我國目前與馬紹爾群島邦交穩固，目前相關狀況都在掌握。 (中時 ) #馬紹爾 #群島 #馬紹爾群島 #外交部 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸外交部駐港公署：美反中勢力是港亂黑手 12:182019/11/16 兩岸 反對派轉向北京 友邦馬紹爾大選恐牽動與我關係 16:062019/11/17 國際 馬紹爾群島大選 與台邦交恐生變 04:102019/11/18 國際大事 澳媒公開黑幕 陸買通索羅門官員與台斷交 12:302019/11/18 國際 牽動美中台關係 馬紹爾群島大選登場 16:042019/11/18 國際 申請簽證不易？外交部：柬埔寨堅持一中未設代表機構 21:012019/11/18 政治 馬紹爾國會選舉 外交部：不涉台馬外交關係 13:082019/11/19 政治 印尼將設領土防衛司令部 掌握南海動態 21:342019/11/19 國際 美通過港人權法案 陸外交部：美粉飾暴力！ 10:002019/11/20 兩岸 美通過涉港法案 陸外交部：將堅決反制 10:212019/11/20 財經 政治熱門新聞 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 藍不分區還有變數？江碩平將提案增2男性名額 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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