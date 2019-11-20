國防部長嚴德發訪視漢翔公司，實地巡視新式高教機研製生產情形。軍聞社提供

空軍新式高教機研製及F-16戰機構改案，備受國人關注，國防部長嚴德發日前專程訪視漢翔公司，瞭解專案執行進度，以及第一線施工情形。

在F-16戰機構改案方面，漢翔現正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在民國112年如期全數完成；另外，由於我國未來擁有機隊數量逾2百架，將成亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地。

至於具有指標意義的新式高教機，首架原型機9月正式亮相後，預計明年6月30日將首次試飛，目前正進行各項系統組裝測試。

(中時 )