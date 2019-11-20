國防部長去漢翔看高教機與F-16戰機構改案 10:332019/11/20 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德發訪視漢翔公司，瞭解F-16戰機構改專案執行進度。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發訪視漢翔公司，實地巡視新式高教機研製生產情形。軍聞社提供 空軍新式高教機研製及F-16戰機構改案，備受國人關注，國防部長嚴德發日前專程訪視漢翔公司，瞭解專案執行進度，以及第一線施工情形。 在F-16戰機構改案方面，漢翔現正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在民國112年如期全數完成；另外，由於我國未來擁有機隊數量逾2百架，將成亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地。 至於具有指標意義的新式高教機，首架原型機9月正式亮相後，預計明年6月30日將首次試飛，目前正進行各項系統組裝測試。 (中時 ) #漢翔 #戰機 #機構 #高教機 #施工 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯聚建設用心 打造高標準耐震好宅 04:102019/11/16 財經焦點 台灣軍官出席國際戰鬥機會議 著軍服演講 09:452019/11/16 國際 JR山手線首次因新站施工而停駛 09:182019/11/16 國際 打過仗 美F-35B戰機繪有實戰標記 16:462019/11/17 軍事 胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜：紅杉、騰訊、軟銀位居前三 00:142019/11/18 財經 《航運股》漢翔與Cyclone簽署三年專案採購合約 09:102019/11/18 財經 限制蔡友才回金融圈？顧立雄：看判決書再說 13:122019/11/18 財經 漢翔展示我國航太實力 尋求與空巴再合作機會 04:102019/11/19 產業特刊 航太龍頭漢翔50周年慶 員工競相挑戰「造飛機」 15:412019/11/19 生活 菲律賓2020年將購買先進戰機 21:572019/11/19 軍事 軍事熱門新聞 自製神盾測試中？ 高雄艦安裝相列雷達 - 軍事 1年30架 美退役F-16變無人靶機 - 空軍 菲律賓2020年將購買先進戰機 - 軍事 美專家：台灣購買導彈垂直發射器根本是浪費錢 - 軍事 國防部長去漢翔看高教機與F-16戰機構改案 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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