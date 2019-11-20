張螞蟻受邀擔任JKF 11月封面女郎，此次服裝造型以黑色蕾絲裝為主，挑逗眼神與白皙皮膚超吸睛，她表示：「感謝這次拍攝讓我有女王般待遇，擔任平面模特兒多年，經常要配合攝影師各種要求，有次很特別的外拍是在東北角，被要求躺在岩石上拍攝，但旁邊圍繞一群海蟑螂，內心不斷尖叫，很擔心海蟑螂爬到自己身上。」

除了擔任JKF女郎，張螞蟻私底下也是專業DJ，每個禮拜的夜店表演，從天黑放歌到天亮，身為DJ的她在舞台上看盡舞池百態，她透露有碰過網路粉絲，特地到她要表演的店家看表演，表演時，粉絲還拿手機打她的名字，覺得非常貼心。她長期在夜店放音樂，認為「夜店無真愛」這句話很有道理，「應該是說，當下也許有人是認真的，但醒來後又是另一回事，在夜店聊天互動就是親密的，所以很容易產生誤會，看過這麼多例子，我不會在夜店找真愛。」

張螞蟻身材火辣。（JKF提供）

因拍攝JKF封面女郎人氣升溫，但張螞蟻說今年最大成就是轉戰DJ圈讓自己可以時常有到海外演出的機會，最難克服的就是盡量不接其他非DJ的活動，想建立全職DJ形象，所以有一陣子蠻窮的。這次拍攝JKF封面好身材盡收眼底，她分享平時透過按摩刺激乳腺，讓D奶可以抵抗地心引力，保持UPUP的狀態。

(中時 )