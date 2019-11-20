貓熊「團團」最近開始上健身房?」「團團」的小肚肚一直是很多粉絲的最愛，大部民眾也認為熊就是要圓圓胖胖的，但其實熊科動物跟人類一樣，「中廣」身材對健康來說，是有潛在危機。為了讓「團團」擁有更健康的身體以及緊實的身材，保育員化身為「健身教練」，不僅調整飲食的食譜，另外，透過動物訓練課程，讓「團團」挑戰每日仰臥起坐3下，希望透過教練和「團團」持續的努力下，讓他的身體更為精實。

「團團」完全躺下後，保育員比了往上的手勢，鼓勵他坐起來。（台北市立動物園提供）

大貓熊跟人類一樣，肥胖會潛藏影響健康的種種危機。「團團」今年15歲，屬大貓熊的壯年期，為了讓他能夠有更健康的身體，台北市立動物園大貓熊館，特別為「團團」設計專屬的健身房，「教練」不只要調整他的食譜，盡量讓他吃多一些熱量低的竹葉，減少高糖份精料的食用，雖然增加竹葉的進食能讓整體熱量降低，竹葉的纖維亦可保障腸胃道菌相健康，但光少吃(高熱量食物)是沒有用的，必須搭配運動，才足以改變體態組成，減少脂肪囤積的比例，對「團團」而言，首先就是安排仰臥起坐的課程。

歡迎大家一起健身運動走向健康的生活喔！（大貓熊「團團」）。（台北市立動物園提供）

「仰臥起坐」其實是透過訓練的分解動作，首先，讓「團團」從坐姿變成躺著的姿勢，接下來再讓他運用腹部的力量坐起來，每次訓練的次數大約2-3次，剛開始訓練時，「團團」常常會長嘆一口氣，但現在他已經越來越厲害，不僅可以順利完成訓練，有時候還會自己「加碼」多做呢!另外，「團團」的健身運動還包括站立訓練，透過訓練希望讓他的後肢能夠更有力量。

保育員在活動場，也會不定時的把食物放上棲架高處，讓「團團」四肢併用爬行或站立，強化後肢力量，並也藉此模擬野外豐富他尋找食物的行為。這項任務，因能力的差異，對「團團」來說是整體協調的訓練，有時能輕易達到，但對保育員而言需要費盡力氣爬上棲架裝設，這常常也讓保育員累壞。

竹葉的纖維可保障腸胃道菌相健康（大貓熊「團團」）。（台北市立動物園提供）

看到「團團」上健身房的新聞，各位是不是也想加入運動健身的行列呢?大貓熊館的工作團隊表示，他們都想陪「團團」一起做運動，歡迎大家一起健身運動走向健康的生活喔!

大貓熊「團團」仰臥起坐運動分解動作。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)