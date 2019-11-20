現任親民黨不分區立委陳怡潔2020年原本打算投入台北市第二選區立委選舉，今日卻決定接受親民黨徵召再度成為不分區立委候選人，為此她發出聲明如下：

怡潔接受親民黨不分區提名，是一個艱難的決定。特別感謝地方鄉親與輔選夥伴支持，願意拉長戰線持續努力到下一場戰役；也謝謝大家理解怡潔對於宋楚瑜主席知遇提攜之恩，決定參與宋主席「終局之戰」的決心。

無論是去年放棄參加補選或投入2020立委選戰，怡潔著眼點都是基於非綠力量整合，如同怡潔提出「非綠平台」訴求，希望能整合第三勢力，讓最有勝選能力的候選人贏得選舉，以取得國會多數聯盟。

然而政局發展詭譎，為了不違背「非綠平台」初衷，怡潔選擇退出區域立委選舉的同時，也希望民眾在藍綠激烈廝殺之外可以思考：是不是應該讓藍綠之外的小黨進入國會，讓更多元的民意可以在立法院展現，不讓藍綠兩黨把持國會，以改變黨意凌駕民意，政治凌駕民生的國會生態。

必須跟鄉親報告，怡潔在接受親民黨不分區立委徵召，與繼續參選區域立委之間，幾度掙扎與煎熬，最後決定伴隨宋主席走完44年選舉路的最後一哩路，除了認同主席「天道酬勤」的從政理念，更重要的是地方人士與怡潔認為，如果不分區立委繼續連任，士林大同就會再多一位立委為地方服務，為鄉親打拚。

希望每一位支持怡潔的鄉親好友能夠諒解，無法事先報告此一決定的苦衷，也希望大家能持續支持怡潔留在立法院為大家服務，未來所有服務處一樣照常運作，我也會持續耕耘地方與鄉親作伙打拚。

(中時 )