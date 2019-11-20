雖然外媒認為美國總統川普為了不惹火北京當局，恐拒簽美國支持香港反送中的《香港法案》，但美國副總統彭斯18日除了呼籲北京尊重香港基本法的完整性，並表示川普總統一再警告如果示威走向愈來愈暴力的話，美陸貿易協議更難簽署。
據《南華早報》報導，彭斯（Mike Pence）表示，若美陸要達成第一階段貿易協議，北京需要遵守其諾言，包含1984年在《中英聯合聲明》中的承諾，以及對香港基本法完整性的尊重，川普政府也呼籲北京及示威群眾和平解決紛爭。川普17日也表示，希望看到香港以人道主義解決問題，「這對貿易協議非常好」。
據美財經媒體報導，彭斯19日表示，川普已表明如果香港發生任何暴亂或者任何不人道待遇案例，要簽署美陸貿易協議會更難。他並強調，在初階貿易協議簽署前，美對陸將採取強硬立場。
但美媒《華盛頓郵報》17日報導指出，力拚2020年競選連任的川普希望和北京敲定貿易協議，遠甚於對香港人權的關切。即使香港過去一週來的抗議行動已升溫至最新的危險等級，部分大學校園淪為示威者和警方的戰場，金融區也淪為每日抗議活動的地點，川普近來仍未對當地的情勢發表評論或推文。
此外，美參議院19日全體一致通過支持香港民主與自由的《香港法案》，為美國國會力挺香港示威的最新動作。目前參眾兩院各自《香港法案》皆已通過，只待兩院協商版本出爐並各自通過後，即可交付白宮讓川普簽署。
但美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國大陸問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）認為，川普一旦簽署法案勢必惹火北京，難以與美國簽訂貿易協議；但該法案受到兩黨高度支持，加上NBA風波升高全美對香港局勢關注的後續影響，川普也難以否決這項法案。
至於美陸初階貿易協議進度，川普19日警告，如陸美未能達成貿易協議，他將提升對大陸輸美商品加徵的關稅。前白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）18日表示，如陸美這次無法達成貿易協議，他相信川普將如期執行12月15日對大陸加徵的商品關稅。
(中時電子報)
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