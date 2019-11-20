雖然外媒認為美國總統川普為了不惹火北京當局，恐拒簽美國支持香港反送中的《香港法案》，但美國副總統彭斯18日除了呼籲北京尊重香港基本法的完整性，並表示川普總統一再警告如果示威走向愈來愈暴力的話，美陸貿易協議更難簽署。

一向以對陸強硬形象聞名的美國副總統在先前對陸演說時提到香港反送中示威，並向抗議群眾表示，「美國人與你們站在同一邊」。

據《南華早報》報導，彭斯（Mike Pence）表示，若美陸要達成第一階段貿易協議，北京需要遵守其諾言，包含1984年在《中英聯合聲明》中的承諾，以及對香港基本法完整性的尊重，川普政府也呼籲北京及示威群眾和平解決紛爭。川普17日也表示，希望看到香港以人道主義解決問題，「這對貿易協議非常好」。

據美財經媒體報導，彭斯19日表示，川普已表明如果香港發生任何暴亂或者任何不人道待遇案例，要簽署美陸貿易協議會更難。他並強調，在初階貿易協議簽署前，美對陸將採取強硬立場。

但美媒《華盛頓郵報》17日報導指出，力拚2020年競選連任的川普希望和北京敲定貿易協議，遠甚於對香港人權的關切。即使香港過去一週來的抗議行動已升溫至最新的危險等級，部分大學校園淪為示威者和警方的戰場，金融區也淪為每日抗議活動的地點，川普近來仍未對當地的情勢發表評論或推文。

此外，美參議院19日全體一致通過支持香港民主與自由的《香港法案》，為美國國會力挺香港示威的最新動作。目前參眾兩院各自《香港法案》皆已通過，只待兩院協商版本出爐並各自通過後，即可交付白宮讓川普簽署。

但美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國大陸問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）認為，川普一旦簽署法案勢必惹火北京，難以與美國簽訂貿易協議；但該法案受到兩黨高度支持，加上NBA風波升高全美對香港局勢關注的後續影響，川普也難以否決這項法案。

至於美陸初階貿易協議進度，川普19日警告，如陸美未能達成貿易協議，他將提升對大陸輸美商品加徵的關稅。前白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）18日表示，如陸美這次無法達成貿易協議，他相信川普將如期執行12月15日對大陸加徵的商品關稅。

(中時電子報)