人行下調一年期及五年期LPR利率 10:422019/11/20 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行20日公布11月LPR（貸款市場報價利率）報價顯示，一年期為4.15％，五年期以上品種利率4.8％，較上次均下調5個基點。 人行8月推出LPR新機制，10月報價中一年期為4.2％，五年期以上品種利率4.8％ 值得注意的是，大陸早前10月公佈的消費、投資、工業增加值等多項數據均不如預期，而人行近日人行近日利用下調公開市場逆回購、MLF等政策利率，主要是為了降低金融機構資金成本，以實現逆週期調節。 (工商 ) #利率 #人行 #報價 #10月 #品種 也許您會感興趣 推薦閱讀 理髮店色老闆 2度猥褻女童重判4年10月 14:052019/11/17 社會 香港機場10月客運量跌13％ 15:462019/11/17 財經 星展：大陸第四季經濟成長率 將降至6％以下 18:112019/11/18 財經 陸3電信前10月固定增值 年增24.7％ 19:052019/11/18 財經 開發金勇奪金控稅後淨利最強成長 11:502019/11/19 財經 腸病毒本周再增2重症病例 九個月女嬰四肢僵硬 15:542019/11/19 生活 壽險史上最低責準利率出爐 比20年前少4％ 20:312019/11/19 財經 陸外管局：10月外匯市場供求基本平衡 21:032019/11/19 財經 壽險明年責準利率 史上最低 04:102019/11/20 金融．稅務 《國際經濟》日本10月出口年減9.2％，創3年來最大跌幅 10:342019/11/20 財經 兩岸熱門新聞 美新版香港法案趨嚴 可制裁特首林鄭月娥 - 兩岸 「最絕望一役」港理大脫逃者：水炮下滿校園慘叫 - 兩岸 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 新時代的中國挑戰與機遇 - 兩岸 理工大學再撤出數十人 僅剩約20人堅守 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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