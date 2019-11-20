中國人民銀行20日公布11月LPR（貸款市場報價利率）報價顯示，一年期為4.15％，五年期以上品種利率4.8％，較上次均下調5個基點。

人行8月推出LPR新機制，10月報價中一年期為4.2％，五年期以上品種利率4.8％

值得注意的是，大陸早前10月公佈的消費、投資、工業增加值等多項數據均不如預期，而人行近日人行近日利用下調公開市場逆回購、MLF等政策利率，主要是為了降低金融機構資金成本，以實現逆週期調節。

(工商 )