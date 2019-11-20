高學歷搖滾樂團八三夭近日錄曾國城主持的東森綜合台節目《全民星攻略》，團員中有2名台大碩士畢業生劉逼、霸天，其中4位更是從成功高中畢業，阿電則是台南二中畢業。這次他們為宣傳即將到來的演唱會，全員首度挑戰益智節目，考驗各自的腦力與智力。初來乍到的團長小橘，登上挑戰台看到夢幻大獎後，直呼「可以全都拿走嗎？」他表示最近剛搬家，房子有點空，想多帶點東西回去，曾國城聞言滿臉問號，「請問，關我們什麼事？」搞笑互動超逗趣。

「星攻略資格賽」原先是以4個提示搶答，決定誰能成為答題者，此次為了八三夭特地設計不同關卡「讀唇語」，並請他們的圈內好友來出題，沒想到柯佳嬿出的第一題就考倒眾人，最終由對唇語小有研究的小橘成為第1位挑戰者。面對製作單位量身訂做的題目，小橘不加思索地說：「我要選最得心應手的題目『夫妻相處訣竅』。」慘遭團員笑虧跟警告，「這是條險路啊！」但他依舊不為所動。

小橘認為答案就是夫妻兩人常為小事吵架，因為這樣的互動才會讓生活更有情趣，甚至自曝經常跟老婆吵架，其中「上廁所沒沖水」的事最常招罵，曾國城傻眼，「你千萬不要回答我是小號還大號。」激動反應笑翻眾人。

(中時 )