副總統陳建仁（右起）上午陪同高嘉瑜等人前往台北市選委會登記參選，並致贈勝選球為她加油打氣。（圖/范揚光攝）

2020除了總統大選外，各縣市區域立委也是各界關注的一級戰區，其中台北市更是藍綠橘白四方角力的戰場。而選情最激烈的港湖(南港、內湖區)區。最新民調今天也公布了，若藍綠對決下，李彥秀獲得43.4%民眾支持，高嘉瑜支持度為39.9%，雙方差距3.5個百分點。

據《風傳媒》報導，《台灣指標民調》今公布的最新民調，結果顯示，若台北市「南港內湖區」在藍綠對決的情形下，李彥秀獲得43.4%民眾支持，高嘉瑜支持度為39.9%，6.6%表示不投票或投廢票，10.1%未明確回答。李彥秀、高嘉瑜2人差距為3.5個百分點。

值得注意的是，雙方陣營的一定投票意願比例，該選區選舉支持李彥秀者，有76.8%的人表示一定會去投票，另也有12.9%可能會去投票；而高嘉瑜支持者則有77.2%表示一定會去投票，15.5%可能會去投票。

此次民調係由風傳媒委託「台灣指標民調」執行，調查時間為11月13日至15日，以台北市內湖區、南港區年滿20歲民眾為對象，採用電腦輔助電話調查系統進行電話訪問，並以等比隨機抽樣方式調查。共完訪1069份有效樣本，在信賴水準95%下，誤差值為正負3%內。

(中時電子報)