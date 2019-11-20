台北市長柯文哲。(陳怡誠攝)

台北市長柯文哲（右）。（張穎齊攝）

【#LIVE】柯文哲媒體聯訪

國民黨主席吳敦義19日上廣播節目，將民眾黨也定調為「泛藍聯盟」，台北市長柯文哲20日受訪大酸，這個傢伙就是太會算計，一看就知道吳在為自己立法院長在布局，然後趕快拉民眾黨的票，想太多。

吳敦義上廣播節目說，立院目標60席，若無法過半，將爭取與親民黨、民眾黨等泛藍政黨組「自由民主法治聯盟」。柯文哲聞後表示「我差點就脫口而出『這個傢伙』，這就是太會算計，我一看就知道，他在為他立法院長在布局！」

針對吳敦義說敗選也不能獨責張三李四，柯重申，吳就是要當立法院長而布局，想趕快拉民眾黨的票，一看就知道。

柯文哲表示，有時候就是想太多，他每次都說「國民黨真的從贏局變輸局」，先是韓國瑜，再讓郭台銘出來，其實是自己（指吳敦義）想做，不行就去立法院，反正大家在忍耐一下，50幾天後就結束了。

媒體詢問，前北農總經理吳音寧稱柯是不藍不綠，柯文哲表示，自己本來就不藍不綠，他每次在演講說，病人送到台大醫院急診室，也沒有問說「你是民進黨還國民黨的？」他在台北執政，也不是說藍綠不重要，但藍綠把台灣整個包裹，覺得很討厭，還是有其他事要做，要科學數據、務實對話，英文叫governance，就是國家治理，現在國家治理很爛，每天搞那些，實在有時候看了很煩。

媒體提問，民眾黨立委候選人何景榮在政見寫上「打敗蔣萬安」，還畫了1隻雞的圖。柯文哲聽了先狂笑，然後問「只有1條打敗蔣萬安喔？搏君一笑還不錯！」

(中時 )