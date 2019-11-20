空軍新式高教機研製及F-16戰機構改案，備受國人關注，國防部長嚴德發日前專程前往漢翔公司瞭解專案執行進度，以及第一線施工情形，代表國軍向致力研發生產、協力鞏固空防戰力的漢翔全體同仁致謝。

嚴德發此行目的是，掌握了解國軍委託漢翔兩項重要專案執行概況，同時與漢翔、軍備局、空軍等單位高階幹部，以及美國原廠代表等人深入研討，使F-16戰機、新式高教機如期如質完成各階段進度，投入捍衛領空的行列。

國防部長嚴德發訪視漢翔公司，瞭解F-16戰機構改專案執行進度。（軍聞社提供）

據了解，在F-16戰機構改案方面，漢翔現正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在民國112年如期全數完成；另外，由於我國未來擁有機隊數量逾2百架，將成亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地。嚴德發希望漢翔公司持續強化技術實力，藉此帶動國內航太產業發展。

至於具有指標意義的新式高教機，首架原型機9月正式亮相後，預計明年6月30日將首次試飛，嚴德發也希望漢翔持續提升零組件自製率，同時與中科院等單位密切合作，攜手完成「國機國造」重要任務。

(中時電子報)