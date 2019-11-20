母雞帶小雞 陳建仁陪同北市參選人登記 13:372019/11/20 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 副總統陳建仁（中）陪同黨籍及無黨籍北市立委參選人前往台北市選委會登記參選，並高高拋起勝選球為自己加油打氣。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 副總統陳建仁上午陪同黨籍及無黨籍北市立委參選人吳思瑤、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、林昶佐、謝佩芬、許淑華及阮昭雄，前往台北市選委會登記參選，陳建仁致詞時盛讚8名參選人都是一時之選，並呼籲民眾用選票表達支持，陳建仁還致贈親筆簽名的勝選球，預祝8人高票當選進入國會。 (中時 ) #陳建仁 #參選人 #登記 #北市 #選票 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文宣布賴清德擔任副手 陳建仁擔任競總主委 09:382019/11/17 政治 選賴神為副手 蔡英文：永遠記得同甘共苦的日子 10:552019/11/17 政治 韓說「武大郎、潘金蓮」蔡英文：國民黨完全不懂團結 12:042019/11/17 政治 影》總統大選登記首日 宋楚瑜上午搶頭香登記 10:502019/11/18 政治 立委登記首日 屏東眾選將完成登記 10:442019/11/18 政治 顏寬恒搶頭香 翁美春拚求勝 12:292019/11/18 政治 新竹市下屆立委選舉登記首日上午2人完成登記 14:162019/11/18 政治 宜蘭立委選戰 藍軍分裂成定局 04:102019/11/19 地方新聞 狹路相逢！中市立委第3選區 楊瓊瓔搶先洪慈庸登記 11:062019/11/20 政治 陳致曉帶西瓜俠登記參選 宗教聯盟3人登記 12:032019/11/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 藍不分區還有變數？江碩平將提案增2男性名額 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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