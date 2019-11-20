副總統陳建仁上午陪同黨籍及無黨籍北市立委參選人吳思瑤、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、林昶佐、謝佩芬、許淑華及阮昭雄，前往台北市選委會登記參選，陳建仁致詞時盛讚8名參選人都是一時之選，並呼籲民眾用選票表達支持，陳建仁還致贈親筆簽名的勝選球，預祝8人高票當選進入國會。

(中時 )