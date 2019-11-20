鮮肉男星余非凡坦言自己是個喜歡接受挑戰很愛刺激的人。這次在《海霧。驚濤駭浪》中飾演救難隊員，與鄭人碩、王陽明有精彩對手戲！余非凡當兵時就是擔任消防役，拍攝《海霧。驚濤駭浪》彷彿是圓了自己的「救人夢」。

鮮肉男星余非凡(圖/奧瑪優勢傳媒提供)

《海霧。驚濤駭浪》劇組成員在台中霧峰「中台灣影視基地」拍攝驚險的海上救援戲。這座造浪池正是李安導演拍攝《少年Pi的奇幻漂流》所使用，耗資7.93億建造，6300公噸總水量可調節上千種海浪效果，為全亞洲唯一拍攝用之專業造浪池。劇組製造將近3米高的巨浪，余非凡王陽明兩人堅持親自上陣演出，全片不用替身，鐵血詮釋救難隊員搶救黃金任務的緊張刺激感！

《海霧。驚濤駭浪》驚險的海上救援戲(圖/奧瑪優勢傳媒提供)

電影裡，王陽明飾演一名討海人，途中遇上風浪反撲，王陽明和他的救難隊夥伴在搶救過程中突遇海上怪物，因此失去了許多隊友以及至親，最終他也逐漸失去了自己。余非凡飾演鄭人碩的弟弟，並在鄭人碩與王陽明之間扮演關鍵角色。整場戲最驚險的莫過於拍攝海上救難，劇組不僅在人造浪上親身感受風浪來襲，余非凡更頂著寒風吊鋼絲，讓他幾乎忘了寒意，直呼「好刺激！」

余非凡頂著寒風吊威牙(圖/奧瑪優勢傳媒提供)

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