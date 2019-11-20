李翁月娥20日早上9時許揹著娃娃，在三重重陽路競選總部前召開登記記者會，她提出「鼓勵生育救台灣」（戴上容攝）

新北市第3選區無黨籍立委參選人李翁月娥20日上午9時許，在競選總部提出政見後前往登記。李翁表示，「阿娥讓鄉親找得到、叫得到、也叫得來，我們少一位屬於三重的立法委員」，似乎暗酸民進黨立委余天「找不到人」。

李翁月娥20日早上9時許揹著娃娃，在三重重陽路競選總部前召開登記記者會，她提出「鼓勵生育救台灣」訴求投資在孩子身上，才是最大財富，鼓勵生育救台灣，「投資在孩子身上才是最大的財富」，國家才有未來。

李翁指出，「中央對新北市非常不公平，統籌款六都最少」，她表示，台北市每個人分1萬6千元，新北市民卻只分到8000元，「這對新北市是很大的汙辱」，所以我們要支持自己的立委，去中央討統籌款到新北市，絕對不要讓新北市淪為二等公民。

李翁表示，一定要調整「一例一休」政策，現在的政策讓勞工、老闆、中央三者關係搞壞，以前「台灣錢淹腳目」已成歷史，調整「一例一休」政策是必要。

李翁提出，「要還軍公教警消一個公道，還他們尊嚴」，現在這社會動亂不安，過去都是軍警在幫忙這個社會，現在要還軍公教警消一個公道。

李翁呼籲，所有三重市民地方要有自己出聲，她會與大家站在一起，「會讓大家找得到、叫得到、叫得來」，呼籲三重一定要大團結，要有自己的立委。

(中時 )