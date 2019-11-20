大同集團子公司華映宣布破產後，大量解僱近1900名員工，並積欠工資近億元，據勞動部初估，依勞基法規定，墊償基金恐怕一次要付出逾8億，將是單一企業最大的支出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議勞動部主管基金預算，立委王育敏針對墊償基金提案減列1千萬元、凍結2千萬元。

王育敏表示，截至8月為止，大量解僱人數已達4550人，依勞基法規定，該類勞工遭積欠的工資由墊償基金先行墊付，再由勞動部向事業單位追償，但據勞保局統計，目前墊償基金已墊償達51億餘、6.7萬名勞工獲得補償，但截至目前為止，追銷金額僅有8億餘，追償率僅有17％。

王育敏認為，華映目前積欠員工薪資、資遣費等初估達12億元，一旦墊償基金墊償，這筆錢追的回來嗎？勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，以華映為例，目前有楊梅廠及龍潭廠，其中楊梅廠的土地、廠房鑑價達40億元，扣除銀行抵押權20億、積欠勞工的薪資及資遣費等還有剩餘。

勞動部部長許銘春說，目前的華映包括資遣費、退休金及工資等積欠達12億元，但依勞基法計算，初估約8億餘元。

至於勞工何時可以拿到遭積欠的薪資？王厚偉說，此次墊償的勞工主1900多人、金額恐逾8億元，人數與金額都是史上新高，勞動部將全力保障勞工權益，希望在過年前就把遭積欠薪資全部發回給勞工。

最後，該案決議凍結墊償基金預算總支出2千萬。

(中時 )