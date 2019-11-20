香港反送中、反政府示威運動已讓港大學變成兵工廠？香港《南華早報》引述警方消息指出，香港中文大學至今已發現超過8,000枚汽油彈。

香港反送中示威人士16日起佔據香港理工大學與警察對峙，畫面為周末示威人士在理大校園內建築堡壘的情形。

香港特首林鄭月娥昨（19）日上午在記者會上指出，許多武器都是在大學校園內製造，包括某所大學發現數千個未使用過的汽油彈，部分實驗室內的危險化學物品遭竊，甚至有些大學的泳池天台被示威 人士拿來訓練如何進行衝擊、襲警的行為，譴責校園已淪為「兵工廠」、「練兵場」。

與此同時，《南華早報》引述一名港警消息人士指出，香港中文大學（下稱港中大）至今已發現超過8,000枚已製好的汽油彈，該名員警說，汽油彈是在港中大的沙田校區內發現，上周示威人士佔據港中大，與警方對峙4天後撤退。

報導說，已知港中大已將情形通報給消防局及警局。香港警方昨日才表示在港中大內撿獲約3,900枚汽油彈。

另外根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，數百示威者昨日離開香港理工大學後，CNN上午進入校園，直擊理大校園一片狼藉。報導說，穿過一處校門後，垃圾悶燒、汽油燃燒的味道撲鼻而來，數千未使用的汽油彈散落在通往學校餐廳的道路上，文章形容，這裡儼然變成示威者的「總部」。此外，CNN記者也發現學校一座游泳池的水已經抽乾，變成示威者練習投擲汽油彈的場所。

理大一座游泳池水已被抽乾，泳池在示威人士佔據期間被用來當作投擲汽油彈的練習場，游泳池底可見燃燒痕跡。（圖／美聯社）
理大一座游泳池水已被抽乾，泳池在示威人士佔據期間被用來當作投擲汽油彈的練習場，游泳池底可見燃燒痕跡。（圖／美聯社）

《南華早報》報導，至今已有包括港中大、理大、香港城市大學等3所大學向警方通報，校內實驗室高危險化學品遭竊。失竊化學品包含氰化鋅、亞砷酸鈉、濃硫酸、鹽酸等極具「腐蝕性、易燃性及毒性」的物質，專家警告，誤觸將對人體造成致命危險，如果落入錯誤的人手裡，還能夠用來殺人，比汽油彈、弓箭等還要危險。

比汽油彈可怕！港3大學化學品遭竊 這2樣最致命

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文章來源：What's left of one Hong Kong university after hundreds of protesters fled

文章來源：【11.18理大】林鄭稱大學成兵工廠　破壞慘不忍睹　促警和平解決

文章來源：More than 8,000 petrol bombs primed for Hong Kong streets ‘found in weapons factory at Chinese University’

(中時電子報)

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