香港反送中、反政府示威運動已讓港大學變成兵工廠？香港《南華早報》引述警方消息指出，香港中文大學至今已發現超過8,000枚汽油彈。

香港反送中示威人士16日起佔據香港理工大學與警察對峙，畫面為周末示威人士在理大校園內建築堡壘的情形。

香港特首林鄭月娥昨（19）日上午在記者會上指出，許多武器都是在大學校園內製造，包括某所大學發現數千個未使用過的汽油彈，部分實驗室內的危險化學物品遭竊，甚至有些大學的泳池天台被示威 人士拿來訓練如何進行衝擊、襲警的行為，譴責校園已淪為「兵工廠」、「練兵場」。

與此同時，《南華早報》引述一名港警消息人士指出，香港中文大學（下稱港中大）至今已發現超過8,000枚已製好的汽油彈，該名員警說，汽油彈是在港中大的沙田校區內發現，上周示威人士佔據港中大，與警方對峙4天後撤退。

報導說，已知港中大已將情形通報給消防局及警局。香港警方昨日才表示在港中大內撿獲約3,900枚汽油彈。

另外根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，數百示威者昨日離開香港理工大學後，CNN上午進入校園，直擊理大校園一片狼藉。報導說，穿過一處校門後，垃圾悶燒、汽油燃燒的味道撲鼻而來，數千未使用的汽油彈散落在通往學校餐廳的道路上，文章形容，這裡儼然變成示威者的「總部」。此外，CNN記者也發現學校一座游泳池的水已經抽乾，變成示威者練習投擲汽油彈的場所。

理大一座游泳池水已被抽乾，泳池在示威人士佔據期間被用來當作投擲汽油彈的練習場，游泳池底可見燃燒痕跡。（圖／美聯社）

《南華早報》報導，至今已有包括港中大、理大、香港城市大學等3所大學向警方通報，校內實驗室高危險化學品遭竊。失竊化學品包含氰化鋅、亞砷酸鈉、濃硫酸、鹽酸等極具「腐蝕性、易燃性及毒性」的物質，專家警告，誤觸將對人體造成致命危險，如果落入錯誤的人手裡，還能夠用來殺人，比汽油彈、弓箭等還要危險。

Student protesters leave behind bomb-making supplieshttps://t.co/QV2KpTpwXP — Juan Ochho (@ochho88) November 20, 2019

The scene at the Polytechnic University of Hong Kong is surreal, almost post-apocalyptic. Garbage and graffiti everywhere. Tons of broken glass. Molotov cocktails placed randomly across the campus. And then the gym has been turned into something of a dormitory. pic.twitter.com/vDz9jVTpD0 — Josh Berlinger (@j_berlingerCNN) November 19, 2019

(中時電子報)